Leeuwinnen niet op betaalzender, iedereen moet Oranje op tv kunnen zien

commentaar Niet te krampach­tig doen over partij­kleur leden kabinet

12:47 Martin van Rijn stopt op 9 juli als minister van Medische Zorg. Toen de PvdA'er eind maart onverwacht toetrad tot dit kabinet om de plots weggevallen VVD-minister Bruno Bruins te vervangen, was vriend en vijand er blij mee dat een ervaren iemand op het hoogtepunt van de coronacrisis aan het stuur wilde gaan zitten van het ministerie dat in het middelpunt van alle besluitvorming stond. In deze ongekende volksgezondheidscrisis was de partijkleur even van minder belang.