Leiders coalitie sluiten kabinetscrisis door stikstof of asiel niet uit

Partijleiders Wopke Hoekstra (CDA), Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) houden rekening met de mogelijkheid dat het kabinet valt over stikstof of de asielcrisis. Ze gaven afgelopen dagen lucht aan dat scenario in meerdere televisieprogramma‘ s.

De twee politiek-sensitieve onderwerpen stikstof en asiel houden Nederland in hun greep op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen van aanstaande woensdag. Voortgang op beide dossiers is uiterst moeizaam, maar moet de komende maanden wel worden geboekt. Het is opmerkelijk dat de leiders van drie van de vier coalitiepartijen openlijk ingaan op de kans van een kabinetscrisis.

'Totaal niet zien aankomen’

Rutte liet zich uit over een mogelijke crisis in WNL op zondag. Hij gaat er allerminst van uit, ‘maar je weet het nooit zeker’. Hij verwees naar zijn tweede en derde kabinet, waarbij het steeds wél lukte. Maar in zijn eerste kabinet met gedoogsteun van Wilders mislukte het. ,,Dat had ik ook totaal niet zien aankomen.’’

Hoekstra constateerde in Buitenhof dat de polarisatie maximaal is geweest op het stikstofdossier, waar de uitstoot met de helft naar beneden moet in 2030. ,,Ik vind dat we in Nederland oplossingen met draagvlak moeten vinden,’’ zei Hoekstra. ,,Het is niet het doel het kabinet te laten klappen, maar het kan wel de consequentie zijn.’’

Kaag zei maandagochtend bij Goedemorgen Nederland ook niet te weten of de huidige coalitie met VVD, D66, CDA en ChristenUnie de vele crises waar het mee kampt gaat overleven. Volgens Kaag is het zaak dat het kabinet “de rug moet rechten” en “we onze ook onze eigen veerkracht moeten hervinden”, aangezien er in de coalitie afspraken zijn gemaakt over asiel of stikstof. ,,Maar ik heb altijd gezegd: we doen het goed, of we doen het niet.”

'Niet lichtvaardig’

Hoekstra gaf toe dat hij in de zomer van 2022 had nagedacht over een mogelijke kabinetscrisis. Dat was in de zomer dat hij het jaartal 2030 ‘niet heilig’ verklaarde. Ter geruststelling voegde Hoekstra eraan toe: ,,Je gooit niet lichtvaardig de handdoek in de ring over stikstof of migratie.’’

D66-vicepremier Sigrid Kaag, eveneens te gast in Buitenhof, markeerde de stikstofdiscussie: ,,We hebben een politiek van stilstand gehad, gaan we door naar 2030 of laten we ons gijzelen door een politiek van stilstand?’’ Zij ziet de tussentijdse ijkmomenten van 2025 en 2028 ook als mogelijkheid om de stikstofaanpak in verschillende provincies waar het moeilijk gaat, te versnellen.

'Zonodig consequenties’

Een ander heikel punt in de stikstofdiscussie is de mogelijke onteigening van boeren door de overheid die dan gedwongen worden uitgekocht. Daarvan zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in Buitenhof dat in provincies niet wordt gekoerst op onteigening. Maar: ,,Uiteindelijk, als je je verantwoordelijkheid niet neemt in een landelijk probleem, dan zullen er zo nodig consequenties volgen. Dat is nog lang niet zover.’’

CDA-leider Hoekstra viel haar bij: ,,De realiteit is dat in Nederland vrijwel nooit iemand wordt uitgekocht. Maar geen van ons 17,5 miljoen krijgt de garantie dat het nooit zal gebeuren.’’

