Leraar wil in gesprek met Baudet na ophef over opdracht

De leraar Nederlands kwam gisteren in het nieuws nadat de fractievoorzitter van Forum voor Democratie een opdracht voor vwo 5-leerlingen van de Groenlose school had getwitterd. De opmars van Baudet in de Nederlandse politiek was één van de onderwerpen die de scholieren konden kiezen voor een betoog of beschouwing. In de opdracht wordt Baudet omschreven als iemand die de vaderlandse politiek flink opschudt, die een Nederland wil waarin slechts enkele witte mannen de macht hebben en die klimaatverandering een verzinsel vindt. De politicus noemde het een 'bizarre, schandelijke schoolopdracht'.



Marianum gaf diezelfde dag nog aan te willen benadrukken dat zij als school geen politieke standpunten inneemt, maar het als een kerntaak beschouwt om leerlingen op te leiden tot kritische denkers. Daarmee bleef de school bij haar 'bizarre laster', aldus Baudet op Twitter. In diezelfde tweet betitelde hij Gierveld als een 'extreemlinkse haatdocent'.