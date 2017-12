Lerarencollectief PO in Actie wordt onderwijsvakbond

De koepelorganisatie van basisscholen PO Raad en minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs hadden al laten weten dat PO in Actie welkom was aan de cao-tafel. Dat is volgens Van de Ven niet genoeg. ,,Er worden door de andere vakbonden spelletjes op de achtergrond gespeeld om onze invloed te beperken. Als wij óók een vakbond zijn, is er geen ontkomen aan.” PO in Actie wil vóór het einde van het jaar 10.000 leden hebben.



Van de Ven benadrukt dat PO in Actie nooit het levenslicht had gezien als de vakbonden de leraren eerder goed hadden vertegenwoordigd. ,,Dat hebben ze niet gedaan. Ook nadat wij in actie waren gekomen niet.” De Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs haastten zich vanochtend om PO in Actie te feliciteren met de omvorming naar een vakbond.