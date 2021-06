Lerarentekort staat al jaren op de agenda: ‘Loonkloof dichten zou echt kunnen helpen om het op te lossen’

Het lerarentekort is als een plastic zak die je onder water probeert te duwen: elke keer komt die weer bovendrijven. Al jaren staat het lerarentekort hoog op de agenda in Den Haag, ruim 800 miljoen euro extra per jaar is er uitgetrokken om het probleem op te lossen plus nog eens honderden miljoenen aan eenmalige extra’s.



Maar hoewel minister Arie Slob (onderwijs) in oktober nog meldde dat het probleem afnam, trokken gisteren de wethouders van de grote steden al weer aan de bel: het tekort loopt zó hoog op dat sommige scholen mogelijk gedwongen moeten sluiten.