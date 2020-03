Lijst met cruciale beroepen wordt uitgebreid: ook uitvaartondernemers en boeren erop

Vanochtend is in heel het land onduidelijkheid ontstaan over de lijst met vitale beroepen die de overheid gisteren naar buiten bracht. Op de lijst staan onder meer personeel in de zorg, onderwijs, openbaar vervoer, de voedselketen, transport van brandstoffen en de media. Maar over wélke beroepen precies onder alle vitale sectoren vallen, bestaat onduidelijkheid.



,,De lijst wordt in de loop van de dag verduidelijkt’’, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. ,,De lijst staat dus wel vast, maar op sommige punten willen we duidelijker zijn.’’ Zo zullen schoonmakers in de zorg waarschijnlijk expliciet genoemd worden. ,,Niet alle schoonmakers zijn nu cruciaal, maar bijvoorbeeld wel de schoonmakers in ziekenhuizen.’’