Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op lijst live op radio op: 'Trek je terug’

Niet vertrekken

Verkoelen gaat ‘natuurlijk’ niet opstappen, laat ze aan deze site weten. ,,Ik hou me gewoon aan het verkiezingsprogramma, dat is het contract dat leden met mij hebben afgesloten; daar ga ik mee aan slag. Er is wat mij betreft niets aan de hand.”



50Plus heeft een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd in het verkiezingsprogramma staan. Verkoelen: ,,Ik noem dat een basisinkomen voor ouderen en daar is Liane dan ontstemd over. Terwijl dat precies hetzelfde is.”



Verkoelen was er niet van op de hoogte dat de lijsttrekker haar vandaag zou oproepen op te stappen. ,,Ze heeft niks tegen mij gezegd, dat is een beetje dom geweest. Ze heeft het wellicht privé zwaar en daar heb ik alle begrip voor. Maar ik hoop dat zij zich ook gaat houden aan het programma, bijvoorbeeld op de pensioenen.”



Ze is nog wel van plan Den Haan te bellen, maar wil zichzelf eerst naar buiten toe verdedigen. ,,Ik word helemaal gek gebeld door media en kiezers. Van die laatste groep ervaar ik immense steun.”