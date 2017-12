Lilian Marijnissen: 'Kom maar op!'

Juist Rotterdam was Wilders' eigen project

15 december Geert Wilders was glashelder toen hij aankondigde dat de PVV mee ging doen aan de gemeenteraadsverkiezingen: Rotterdam is van mij. Hij zou en moest hoogstpersoonlijk in de Maasstad alles zélf orkestreren. En juist daar moet hij nu zijn lijsttrekker wegsturen.