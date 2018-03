Links gaat los op kabinet na keuze Unilever voor Nederland

,,Ik noem dat chantagepolitiek van Unilever'', zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij doelt op eerdere berichten dat onder meer Unilever betrokken zou zijn geweest bij het besluit van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Klaver: ,,En prestigepolitiek van de premier. Het resultaat: Nederland is 1,4 miljard armer en er zijn geen extra banen.''



Ook de SP is cynisch. Kamerlid Renske Leijten: ,,Gefeliciteerd minister-president met Unilever! Het is goed dat je naar ze geluisterd hebt, het kost 1,4 miljard, maar dan hou je een hoofdkantoor. Hoeveel banen komen erbij? Geen? Wat geeft het, joh!''



PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet het van de optimistische zijde. ,,Prima nieuws dat Unilever voor Rotterdam kiest. Laten we nu - het was immers geen chantage - de 1.400 miljoen dividendbelasting in Nederland investeren in plaats van cadeau te doen aan buitenlandse aandeelhouders.''