Links reclameblok vóór debat Rutte-Baudet: ‘Schijndebat tussen elitaire corpsballen’

GroenLinks heeft met een crowdfundingsactie binnen één dag 30.000 euro binnengehaald. Dat is genoeg voor een minuut, stelt de partij.



Volgens de Ster kost een spotje van een minuut in het blok voorafgaand aan Pauw beduidend minder dan de opgehaalde 30.000 euro. Het prijskaartje komt volgens de reclameverkoper uit op 3301 euro. Als een adverteerder kiest voor een ‘voorkeurspositie’ – helemaal vóór- of achteraan het Sterblok – kost het 3667 euro. GroenLinks zegt in een reactie van het opgehaalde geld ook de productiekosten en een online-advertentiecampagne te betalen.



In een campagnemail die gisteravond naar aanhangers van de partij werd gestuurd, riep de partij op te doneren voor een reclamespotje. ‘Zendtijd op nationale tv is niet goedkoop’, schreef het campagneteam. In de mail ageerde GroenLinks tegen het ‘schijndebat’ dat ‘de indruk wekt dat er alleen een keuze is tussen rechts en extreemrechts’.