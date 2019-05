Linkse oppositie: Nederland moet dringend migranten uit Libië opvangen

Geïrriteer­de Rutte: Niets toegedekt bij publicatie doorreke­ning klimaatak­koord

29 mei Het kabinet heeft niets ‘toegedekt’ rond de eerste doorrekening van het klimaatakkoord. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij heeft vorig jaar druk uitgevoerd om de presentatie van de eerste doorrekening van het Klimaatakkoord óver Prinsjesdag te tillen, omdat het ‘zeer onwenselijk’ zou zijn dat de Algemene Politieke Beschouwingen in het teken van die gevoelige kwestie zouden komen te staan. ,,Het kabinet had daar dan helemaal niets over kunnen zeggen.’’