Lintje en Zilveren Koetsje voor ‘stayer’ Buma

Het Zilveren Koetsje is eigenlijk voorbehouden aan Kamerambtenaren en fractiemedewerkers, maar voor Buma maakt Arib een uitzondering, zei ze in haar speech, ook al omdat hij in 1994 in de Tweede Kamer begon als medewerker van de CDA-fractie, voor hij in 2002 Kamerlid werd. ,,Je kent de Kamer van binnenuit, en hebt zowel áchter als vóór de schermen een hele grote bijdrage geleverd’’, aldus Arib.



De Kamervoorzitter noemde Buma, één van de langstzittende Kamerleden die in zijn vrije tijd schaatst en fietst, een ‘stayer’ en een ‘man van de lange afstanden’. Zij roemde zijn ‘goede omgangsvormen’ en verwees instemmend naar Buma’s oproep aan collega-Kamerleden tijdens de laatste Algemene Beschouwingen om minder ruw en op de man te debatteren. ,,Er luisteren immers ook kinderen’’, zei de CDA-leider destijds.