LIVE | Alleen PVV steunt Baudet in motie van wantrouwen om migratiepact

MarrakeshHet VN-akkoord over migratie is desastreus voor Nederland en mag niet worden gesteund door het kabinet. Dat bepleit een deel van de oppositiepartijen vanavond tijdens het debat met staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) over het zogeheten pact van Marrakesh. Dat in het akkoord staat vermeld dat het niet juridisch bindend is, stelt hen verre van gerust. Mis niks met ons liveblog onderaan.

Forum voor Democratie, PVV, SGP en 50Plus vrezen dat het pact de deur wagenwijd open zet voor migratie en willen dat het kabinet afziet van steun. Ze verwijten vooral VVD en CDA, als rechtse partijen, een pakket te steunen ‘waarmee het immigratiebeleid uit handen wordt gegeven’.

Baudet, die als eerste spreker op de lijst stond, diende aan het eind van zijn bijdrage in eerste termijn meteen een motie van wantrouwen in. Dat is ongebruikelijk omdat de andere partijen nog niet aan bod waren geweest. Maar de rest van de Kamer ging er, deels schouderophalend, mee akkoord om de motie in stemming te brengen.

Alleen de PVV stemde voor de door Baudet ingediende motie. PVV-leider Geert Wilders had eerder al een motie van wantrouwen aangekondigd, maar zijn rechtse concurrent was hem dus voor.

Het kabinet maakte vrijdag bekend het akkoord, met daarin 23 doelstellingen voor goed verloop van migratie, te zullen steunen. Hoewel in de tekst meermaals staat vermeld dat de overeenkomst niet juridisch bindend is, geeft Nederland - als stok achter de deur - een stemverklaring waarin nogmaals expliciet staat benoemd dat het pact niet bedoeld voor nieuwe jurisprudentie rond asielprocedures. Vicepremier Hugo de Jonge benadrukte eind vorige week nog dat het pact ‘vooral een gezamenlijke agenda is, een diplomatiek instrument om het gesprek over migratie te voeren’.

‘Levensgevaarlijk’

Toch stelt dat de rechtse oppositie niet gerust. FvD-voorman Thierry Baudet noemt de overeenkomst ‘ongelooflijk slecht voor Nederland. Hij wijst erop dat het pact ‘rechten geeft aan illegale en legale migranten, die ze nu nog niet hebben’ en vindt dat daarmee wordt opgeroepen tot migratie. ,,Hoe is het mogelijk om zoiets in 2018 te verzinnen’', zei hij met harde stem. ,,Dit pact steunen behoort tot de meest onverstandige dingen die dit kabinet kan doen.’’



Volgens PVV-Kamerlid Sietse Fritsma, die over een zelfmoordpact spreekt, wordt het Nederlands belang op onvergeeflijke wijze verkwanseld: ,,Het kabinet tekent dus toch voor méér massa-immigratie, méér islamisering en méér terreurdreiging. De Nederlandse burger moet van dit levensgevaarlijke kabinet bevrijd worden.’’

VVD-coryfee Frits Bolkestein sprak zich vandaag tegenover EenVandaag nogmaals uit tegen het migratiepact. Maar VVD-Kamerlid Malik Azmani verklaarde tijdens het debat dat de mening van Bolkestein niet de mening van de VVD-fractie is.