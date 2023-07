LIVE | D66 en CDA leggen schuld bij Rutte, Van der Burg vecht tegen tranen: ‘Heel, heel hard gewerkt’

Sigrid Kaag, partijleider van D66, zegt dat ze nog niet weet of ze door wil als lijsttrekker. In een mondelinge toelichting blikt ze ook terug op de gebeurtenissen van de afgelopen week. ,,Ik denk wel dat er deze week onnodige spanning in het proces kwam. Ik denk dat dat ontzettend spijtig is voor het land. Maar daar zijn we alle vier bij. Wij zijn alle vier tot het uiterste gegaan. Dan moet je constateren dat het niet is gelukt. Ik snap dat dat voor mensen in het land soms niet te volgen is."