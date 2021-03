LIVE | Debat over Haagse whodunit pas vanavond of morgen: Kamer wil eerst ‘alle’ formatiestukken

Het langverwachte debat over de uitgelekte formatienotitie loopt vertraging op. De Tweede Kamer wil eerst álle stukken rond de formatie toegestuurd krijgen, waardoor het onduidelijk is of het debat vanavond nog begint of wordt verplaatst naar morgenochtend. Mis niks met onze livestream en ons liveblog onderaan dit artikel.

Eerder vanmiddag vroeg PVV-leider Geert Wilders met steun van een Kamermeerderheid om meer informatie, zoals de hele notitie waarvan vorige week één pagina uitlekte. Die notitie is door de oud-verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) naar de Kamer gestuurd, maar vervolgens wilde de Kamer álle stukken zien.

,,Dit is incompleet”, zei Wilders, die wees op de paar kantjes informatie die hij had gekregen, terwijl Ollongren vorige week met ‘een pak papier’ onder haar arm liep. ,,De gespreksverslagen ontbreken en ik wil ook al het verkeer tussen de verkenners en derden, sms- en appverkeer, telefoonverslagen.”

Ollongren antwoordde daarop dat de stukken die naar de Kamer zijn gegaan de enige stukken zijn die het verkennersduo nog heeft. ,,De rest ligt bij het bureau van de verkenners”, zei ze, verwijzend naar de opvolgers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Kamervoorzitter Khadija Arib gaat hen nu om álle formatiestukken tot nu toe vragen.

Strik erom

De nieuwe verkenners zijn alle documenten, apps en sms’jes aan het verzamelen, liet Arib om 17 uur aan de Kamer weten. Maar dat kan ‘enkele uren’ duren. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen is het ‘een schoffering’ dat het zo lang moet duren. ,,Het is al dagen bekend dat dit debat vandaag zou zijn. De verkenners werken in opdracht van de Tweede Kamer, in opdracht van ons.” Ook Wilders reageerde verbolgen: ,,Ongelooflijk, we hadden de stukken gisteren of vandaag al moeten krijgen met een strik eromheen.”

De Kamer besloot daarna om tot 18:30 uur te wachten. Als de stukken er dan zijn, wordt er vanavond nog gedebatteerd. Anders wordt het debat verplaatst naar morgen.

D66-leider Sigrid Kaag denkt dat niemand dit meer snapt. ,,Als mijn moeder nog zou leven, zou ze zeggen: waar gaat dit over?” Ze hoopt dat de Kamer lessen trekt, omdat de Tweede Kamer pas sinds 2017 de regie heeft over de formatie. CDA-leider Wopke Hoekstra hoopt dat het debat vandaag nog doorgaat. ,,Van mij mag alles openbaar worden.”

Wie was het?

In dat debat moet de vraag beantwoord worden wie verantwoordelijk was voor de tekst op de ‘Ollongren-notitie'. Was het VVD-leider en premier Mark Rutte, D66-leider en minister Kaag of waren het toch de verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66)?

Volledig scherm Voormalig verkenner Kajsa Ollongren met het papier waarop te lezen is: ‘Pieter Omtzigt, functie elders’. © ANP/Bart Maat Het velletje papier uit de verkennende fase van de formatie, dat vorige week donderdag gefotografeerd werd toen Ollongren na een positieve coronatestuitslag in allerijl het Binnenhof verliet, houdt de gemoederen al dagenlang bezig. Vooral vanwege wát er op het zichtbare A4-tje stond: dat de linkse partijen elkaar ‘niet echt vasthouden’, dat een meerderheid in de Eerste Kamer ‘voor niemand een must’ is en dat er vraagtekens werden gezet bij de ‘onderhandelingsstijl’ van CDA’er Hoekstra. Maar het meest brisante was natuurlijk: ‘Omtzigt, functie elders’. Alsof er in de verkennende gesprekken al gekeken werd naar een andere functie voor het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Excuses

De verkenners stapten vorige week op en gingen eerder deze week al door het stof. Ze boden hun ‘diepgevoelde excuses’ aan en vonden de woorden over Omtzigt ‘zeer ongepast’. Ook benadrukten Jorritsma en Ollongren dat ‘geen van de fractievoorzitters’ heeft gesproken ‘over de heer Omtzigt’ en dat ook de mediaberichten niet de basis vormden voor de opmerking. ,,Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van deze brief, dat zijn wij.”

De Tweede Kamer heeft nog te veel vragen en willen dat de onderste steen boven komt. Want wáár komt dat ‘functie elders’ vandaan? Wie schreef het op en waarom? En een groot deel van de Kamer heeft ook al de fiducie verloren in het nieuwe verkennersduo Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). PVV, CDA, SP en ChristenUnie zien liever een partijloze begeleider.

Historisch

Hoe dan ook wordt het een historisch debat. In Vak-K, normaal voorbehouden aan bewindspersonen of Kamerleden die hun initiatiefwet verdedigen, staan vandaag twee ambteloos burgers. Hoewel Ollongren demissionair minister van Binnenlandse Zaken is, moet ze zich – net als senator Jorritsma – als privépersoon verdedigen. In de formatie hebben verkenners immers geen formele rol, die is alleen weggelegd voor de informateur en de formateur.

Ook zal het debat vanuit de Kamer gevoerd worden door net geïnstalleerde Kamerleden die normaal juist wél in Vak-K staan: Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) hebben vanaf vandaag een dubbele pet op: ze zijn demissionair minister, maar óók Kamerlid. Daarom voeren zij namens hun partijen het woord. Ook zal het debat de vuurdoop zijn van nieuwkomers Laurens Dassen (Volt), Sylvana Simons (Bij1) en Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Ook herintreder Joost Eerdmans, die eerder voor de LPF in de Kamer zat, keert terug. Dit keer met zijn nieuwe partij JA21.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk al onze video's over politieke onderwerpen in deze playlist.