LIVE | Deel oppositie wacht antwoorden niet af en vraagt Rutte waarom hij er nog zit

Maar nog voor het debat begonnen is, stond voorzitter Vera Bergkamp toe dat Geert Wilders, SP, Denk en Partij voor de Dieren om het vertrek van Rutte konden vragen. ,,U zou het vertrouwen in u herstellen, maar de formatie is een bende en niemand vertrouwt u nog”, aldus Wilders.

Hoewel het kabinet demissionair is, willen ook zij dat 2022 ‘geen verloren jaar’ wordt. Toch kwam het nog niet tot een deal. Zelfs niet toen VVD’er Hermans meteen twee heilige liberale huisjes in de verkoop zette: zo is de partij bereid de verhuurdersheffing te verlagen. Die belasting voor woningcorporaties belemmert volgens andere partijen de bouw van betaalbare huurwoningen. De liberalen waren altijd groot voorstander van de belasting, maar nu ziet Hermans ‘ook dat die heffing een last is’.

Wel is duidelijk dat de zorgsalarissen in 2022 omhoog gaan, in totaal voor een bedrag van 675 miljoen euro, zo laat het kabinet weten. Vorige week werd daar al een motie over aangenomen. Het wordt goeddeels betaald via een verhoging van de zorgpremie, met 13 euro per jaar. Dat is opvallend: want het was de wens van de Kamer dat dit betaalt zou worden door verhoging van de vennootschapsbelasting, maar dat doet het kabinet dus niet.