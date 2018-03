LIVE: 'Groei lokalen indrukwekkend', 200.000 blanco stemmen bij referendum

D66-lijst­trek­ker boos op Pechtold: afschaffen referendum 'kapitale fout'

0:17 De Weertse D66-lijsttrekker Marie-Michèle Stokbroeks haalde vanavond voor de camera van de NOS genadeloos uit naar haar partijleider, Alexander Pechtold. Het afschaffen van het raadgevend referendum is volgens haar 'een kapitale fout'. Tijdens het campagnevoeren in Weert heeft Stokbroeks er veel last van gehad.