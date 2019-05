LIVE | Harbers stapt op na rel verdoezelde asielcijfers

Europarle­men­ta­riër Esther de Lange over bekendheid, haar zoon en Driebrug­gen

13:11 Ze leeft in twee werelden. Doordeweeks is Europarlementariër Esther de Lange in Brussel, in het weekeinde verblijft ze in Driebruggen, midden in het Groene Hart. ,,Ik woon in Driebruggen'' , benadrukt de 44-jarige lijsttrekker van het CDA voor de Europese verkiezingen van donderdag. ,,Dat is een verademing in vergelijking met het drukke Brussel.''