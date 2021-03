LIVE | Hiddema gaat na Jinek-rel mee op campagne FVD, Omtzigt (CDA) daagt Rutte uit voor debat

Regenboog­hart­jes op het gezicht van SGP-voor­man Van der Staaij in Ermelo: ‘Het is een gruwel voor God’

10 maart Op diverse plekken in Ermelo zijn regenbooghartjes geplakt op de verkiezingsposters van SGP, met daarop de beeltenis van lijsttrekker Kees van der Staaij. Zo ook op het bord in de voortuin van SGP-wethouder Leo van der Velden. Die reageert sportief: ,,Ik zie het als een ludieke actie.’’ Fractievoorzitter Frans Snoek uit Ermelo is minder mild: ,,Het is een gruwel voor God, dat gendergedoe.’’