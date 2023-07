LIVE I Rutte gaat niet door als VVD-leider, kondigt hij aan

Rutte: ,,De beslissing was unaniem maar is desondanks ons allemaal zwaar gevallen, niet in het laatste geval ook mezelf."

,,In het coalitieakkoord is afgesproken meer grip op migratie te krijgen. Dat is een groot en belangrijk onderwerp in Nederland, maar ook een onderwerp waarover de meningen uiteen lopen. Dat zien we in het land, in de Kamer en ook in het kabinet."