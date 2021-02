Live in gesprek met Lilian Marijnissen (SP): stel nu je vraag

Dinsdag 16 februari komt SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen langs op onze redactie. Van 16 tot 17 uur gaat ze live in gesprek over de komende Tweede Kamerverkiezingen. En jij kunt meedoen!

Speelt er iets in jouw regio, maak je je zorgen over het leven na corona of ben je gewoon benieuwd naar de persoon achter de campagneposter, grijp dan je kans en stuur je vraag in via steljevraag@dpgmedia.nl.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komen de lijsttrekkers van alle grote partijen langs in onze verkiezingsstudio in Rotterdam. Maandag 15 februari is Lilianne Ploumen (PvdA) te gast, op woensdag 17 februari is het de beurt aan Jesse Klaver (GroenLinks).

De gesprekken worden live uitgezonden op deze site en worden beurtelings geleid door Anne-Marie Fokkens en Hila Noorzai. Chef politiek Hans van Soest zorgt ervoor dat de vragenstellers een goed antwoord krijgen en legt elke lijsttrekker een pittig dilemma voor. Ook behandelen we stellingen uit onze Kieswijzer, bespreken we een actueel probleem uit de regio en gaat Roel Maalderink voor Voxpop het land in.

Ook Kees van der Staaij (SGP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Mark Rutte (VVD), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Thierry Baudet (FvD) hebben hun komst al toegezegd. Wil je weten wanneer ze aan de beurt zijn, schrijf je dan hier in voor onze politieke nieuwsbrief:

