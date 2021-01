LIVE | Kamer debatteert over ingrijpende coronamaatregelen: komt er een avondklok?

Maar inmiddels nemen de zorgen over de besmettelijkere Britse variant toe en wordt gevreesd voor een derde coronagolf. ,,Die Britse variant is letterlijk levensgevaarlijk’’, zei premier Mark Rutte gisteren tijdens een persconferentie. ,,We moeten dit doen, dit is nodig, de avondklok draagt bij.’’



Het Outbreak Management Team (OMT) liet gisteren in het nieuwste kabinetsadvies weten dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren. De voorgenomen avondklok zou mogelijk op zaterdag al ingaan en lopen van 20.30 uur tot 04.30 uur. Winkels, ook supermarkten, moeten dicht om 20.15 uur. Mogelijk veranderen de tijdstippen nog. Vanuit verschillende hoeken kwam de oproep 21.00 uur als begintijd aan te houden, zodat mensen na werk nog iets meer tijd hebben voor sport of boodschappen.