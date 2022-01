LIVE | Kamervoorzitter Bergkamp na botsing Wilders en Kamer: ‘Een collega als hoofddoek wegzetten, dan normeer ik’

Alsnog gesprek Wilders en Yesilgöz

De coalitiepartijen spraken ook schande van een tweet die Wilders vorige maand verstuurde over minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Daarin bekritiseerde hij de VVD-bewindsvrouw vanwege haar Turkse afkomst en suggereerde dat zijn beveiliging zou worden opgeheven want ‘het liefst zien ze me onder het gras verdwijnen’.

D66-fractieleider Jan Paternotte wilde excuses van Wilders. ,,In geen honderdduizend jaar”, reageerde de PVV-voorman, die vindt dat Yesilgöz haar Turkse nationaliteit had moeten inleveren. De PVV’er zei op vragen van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans dat hij Yesilgöz niet had teruggebeld omdat zij op dat moment nog een andere functie in het toenmalige demissionaire kabinet had. ,,Ik moet niks met een staatssecretaris van Klimaat.” Hij legde niet uit waarom hij dan op dat moment al wel zijn tweet verstuurde.

In zijn tweet, zo legde Wilders uit, bedoelde hij met ‘ze’ niet Yesilgöz maar de VVD. CDA-fractievoorzitter Heerma noemde dat ‘nog erger’. ,,U richt zich niet alleen op Turkije, maar suggereert dat de VVD dat u vermoord zou willen hebben. Neemt u dat terug?” Wilders zei ‘achter zijn uitspraken’ te staan. ,,Ik vertrouw de VVD voor geen cent, voor geen millimeter.”

Wel gaat Wilders deze week alsnog in gesprek met minister Yesilgöz. Eerder negeerde hij een telefoontje en appje van Yesilgöz, die hem benaderde nadat hij een harde tweet over haar nieuwe functie stuurde.