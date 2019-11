LIVE | Klaver snoeihard over Rutte: ‘Crisis zelf veroorzaakt, schaam je!'

Onderzoeks­team MH17 op zoek naar Russische topfunctio­na­ris­sen

12:49 Het MH17-onderzoeksteam doet een nieuwe getuigenoproep in het strafrechtelijk onderzoek. Het Joint Investigation Team (JIT) zoekt informatie over politieke en militaire topfunctionarissen uit Rusland, die mogelijk opdracht hebben gegeven tot het neerhalen van het toestel. In afgeluisterde telefoongesprekken uit 2014, die nu zijn vrijgegeven, zeggen rebellen in Oost-Oekraïne onder meer ‘dat onze orders direct vanuit Moskou komen'.