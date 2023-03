LIVE | Landelijke opkomst nu op 20 procent, iets hoger dan vier jaar terug

CORONACRISIS TEN EINDE Kabinet schrapt per direct de laatste coronare­gels: testen en isoleren hoeft niet meer

Een mijlpaal: drie jaar na de eerste harde lockdown gaan de laatste virusregels per direct overboord. Het kabinet schrapt vanaf nu de adviezen om te testen bij klachten en minstens vijf dagen in isolatie te gaan. Ook GGD-teststraten gaan dicht. Mondkapjes en zelftests blijven beschikbaar voor mensen in medische risicogroepen.