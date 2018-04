LIVE: 'Ollongren heeft uitslag beïnvloed door kritisch rapport niet te delen'

SGP’er Dijkgraaf vertrekt uit de Tweede Kamer om huwelijk te redden

16:46 SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vertrekt uit de Tweede Kamer omdat door het Kamerwerk te veel druk op zijn huwelijk is komen te staan. Hij heeft vanmiddag afscheid genomen. Dijkgraaf, woonachtig in Zevenhuizen, was bijna 8 jaar Kamerlid.