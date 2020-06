LIVE | Oppositie botst met VVD over salarisverhoging zorgpersoneel: ‘U wilt het gewoon niet’

De oppositie in de Tweede Kamer voert al weken campagne voor een betere beloning voor zorgverleners van wie in de corona-epidemie zoveel is gevraagd. SP-leider Lilian Marijnissen noemt de bonus terecht, maar: ,,Veel meer is nodig. De bonus, lijkt lager dan in buurlanden. En zorgverleners verdienen natuurlijk veel meer structurele waardering.’’ Lodewijk Asscher (PvdA) sluit zich daarbij aan. Zorgpersoneel heeft volgens hem recht op ‘meer dan alleen applaus’.



Maar een structurele loonsverhoging moet aan de cao-tafels worden geregeld, vinden het kabinet en de coalitiepartijen. VVD-Kamerlid Hayke Veldman benadrukt zelf ook voorstander te zijn van ‘een passende beloning’ voor zorgpersoneel, maar steunde de motie die inmiddels al drie keer voorlag in de Kamer niet. ,,Arbeidsvoorwaarden spreek je af tussen werkgevers en werknemers.’’ Pas als er een ‘knelpunt’ ontstaat, is het kabinet volgens hem aan zet. Asscher denkt daar heel anders over: ,,U wilt het gewoon niet.’’



SP, PvdA en GroenLinks willen daarnaast dat de nullijn voor zorgpersoneel de komende jaren van tafel gaat. Jesse Klaver: ,,Zorgmedewerkers moeten er structureel op vooruit gaan, zij doen essentieel werk voor ons allemaal.” Hij noemt de houding van de VVD ‘onbegrijpelijk'.