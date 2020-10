LIVE | Oppositie hakt in op Rutte: ‘Weifelend en nonchalant leiderschap’

VIDEODe linkse oppositie in de Tweede Kamer trekt het leiderschap van premier Rutte in twijfel. PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet achter de feiten aanloopt. De partijen pleiten voor een nieuwe aanpak van het coronavirus. Mis niks van het debat dankzij de livestream en ons liveblog onderaan het artikel.

In het coronadebat – dat vanmiddag even na 15.00 uur begon – pleit PvdA-leider Lodewijk Asscher voor een ‘nieuwe strategie’. ,,Dit kan zo niet verder. Dit is doormodderen. Met het huidige pakket is mijn grote vrees dat we in een eindeloze lockdown zitten, die tot na januari duurt.’’ PvdA, SP en GroenLinks willen dat het kabinet met ‘een nieuw plan’ komt. Asscher: ,,Laat los die strategie van het sturen op de zorgcapaciteit, want je bent iedere keer te laat. Kies voor indammen, ga naar nul besmettingen.’’

De PvdA-fractievoorzitter noemt het leiderschap van premier Rutte ‘weifelend en nonchalant’. Asscher: ,,Ik verwijt het kabinet gebrekkig leiderschap, ik verwijt het kabinet laat en licht ingrijpen waardoor de schade nu groter is.’’ GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft er ‘geen vertrouwen in dat het goed komt’. Hij vraagt het kabinet om een extra minister aan te stellen. ,,Aanpassingen doen in het team is een teken van leiderschap’’, vindt Klaver.

Gedeeltelijke lockdown

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden gisteravond tijdens de persconferentie strengere maatregelen aan. De ‘gedeeltelijke lockdown’ gaat vanavond om 22.00 uur in. De horeca moet vier weken dicht en de amateursport wordt opnieuw aan banden gelegd. En gaat het de komende weken niet beter, dan volgt een volledige lockdown, waarschuwde De Jonge vast.

Volgens de oppositie zijn we in die positie beland door laks optreden van het kabinet, de afgelopen maanden. PVV-leider Geert Wilders vindt dat Nederland de prijst betaalt voor ‘het falen’ van Rutte en De Jonge. ,,Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt’’, vindt hij. ,,Ze negeren aerogene besmettingen. Ziekenhuizen zijn kapot bezuinigd maar er gaan wel miljarden naar Zuid-Europa.’’

Niet-westerse allochtonen

In het debat klaagt Wilders over het relatief hoge aantal niet-westerse allochtonen dat op dit moment op de intensive care ligt in de grote steden. ,,Zij hebben in grote mate lak aan de regels’’, zegt Wilders. ,,Daar moeten we het hier toch over kunnen hebben? Daar moet toch geen taboe op liggen, alleen omdat het niet-westerse allochtonen zijn?’’

Andere partijen reageren boos op de uitlatingen van Wilders. ‘Gevaarlijke retoriek’, vindt Denk-voorman Farid Azarkan. ,,Hoe haalt hij het in zijn hoofd?’’, reageert SP-leider Marijnissen. Ze benadrukt dat veel niet-westerse allochtonen die in de zorg en horeca werken ziek zijn geworden en ‘vervolgens op de ic voor hun leven moeten vechten’.

‘Niet goed gedaan’

Dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) rond de sluiting van de horeca naast zich neer heeft gelegd, valt niet goed. Het team van deskundigen adviseerde namelijk dat onderzocht moest worden of restaurants die niet ook een café zijn open konden blijven. Toch gaat ook dit deel van de horeca voorlopig dicht. De oppositie wil een duidelijke onderbouwing voor die keuze van het kabinet.

Rutte erkende gisteravond al dat het beleid tot nu toe ‘te onduidelijk was’, en dat vertrouwen op het gezond verstand niet het gewenste resultaat heeft gebracht. ,,We hebben het met elkaar niet goed gedaan’’, aldus Rutte. ,,Te veel mensen hielden zich niet aan de maatregelen.’’

