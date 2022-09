LIVE | Premier Rutte is ‘ontzettend blij’ dat kabinet als team vertrok: ‘Baudet ging far out, over alle grenzen’

Na een tumultueuze eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, waarbij het hele kabinet wegliep bij het betoog van FvD-leider Thierry Baudet, is het vandaag de beurt aan premier Mark Rutte. Volg alles in ons liveblog onder dit verhaal.

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag een koopkrachtpakket met een omvang van ruim 17 miljard euro. Ook komt er een prijsplafond voor de energierekening. De oppositie vindt dat het kabinet veel te laat met maatregelen komt, en denkt ook dat het niet genoeg is. Daarover zal Rutte vandaag stevig worden bevraagd.

Rutte hoopt dat de maatregelen ervoor zorgen dat mensen ‘meer grip krijgen’ op hun energierekening. ,,Dat ze weten: er is een maximum aan dat risico.” GroenLinks-leider Jesse Klaver, die het energieplafond al eerder met de PvdA voorstelde, is geschrokken van de uitwerking van het prijsplafond. ,,Grote groepen mensen kunnen hier geen gebruik van maken. Op deze manier gaat het niet werken.”

Besparingsprikkel

Hij wil dat het kabinet het plan aanpast. Rutte zei dat dat nog gaat gebeuren, en dat het kabinet dan ook met GroenLinks, PvdA ‘en andere partijen’ wil overleggen. De premier wilde ‘niet op voorhand’ toezeggen dat het prijsplafond wordt verruimd, omdat het er ook toe kan leiden dat mensen méér gas gaan gebruiken. ,,Ik vind het belangrijk dat de besparingprikkel van 10 procent er in zit.”

Premier Rutte reageerde na vragen van Kamerlid Wybren van Haga op collectieve vertrek van het kabinet uit het debat gisteravond laat. Baudet sprak gisteren in zijn bijdrage over St. Antony’s College, onderdeel van Oxford University, waaraan minister van Financiën Sigrid Kaag heeft gestudeerd. Hij noemde het een ‘spy college’, waarmee hij Kaag in verband leek te brengen met spionage.

,,Wat er gebeurde was dat er een alt-right conspiracy theory hier de Kamer in geslingerd werd over een collega van mij in het kabinet , met alle risico’s van dien voor veiligheid, voor het opjutten van bevolkingsgroepen. We kunnen ook tegen persoonlijke kritiek, maar dit was far out, dit ging over alle grenzen.”

Niet voorbereid

Daarop vertrok het hele kabinet uit Vak K. ,,Dit is mijn grens. Ik laat mij door niets en niemand op die manier wegzetten", zei Kaag afgelopen nacht na afloop van het debat. ,,Ook niet in het parlement waar ik te gast ben.” Het vertrek was niet voorbereid, zei Rutte. ,,Het was uitermate ongemakkelijk. We keken elkaar aan: we laten haar niet alleen vertrekken, we gaan als team. En ik ben ontzettend blij dat we dat gedaan hebben.”

Baudet werd gisteravond uitgesloten van het debat, zijn ‘schorsing’ gold alleen voor die dag. Baudet is vandaag niet aanwezig, laat zijn woordvoerder weten. Kamerlid Freek Jansen neemt hem waar. Die wilde opnieuw ingaan op het vertrek van het kabinet, maar Kamervoorzitter Vera Bergkamp stond dat niet toe.

Grens

Volledig scherm Sigrid Kaag, minister van Financiën, reageert op de uitspraken van Thierry Baudet (FvD). ,,Dit is mijn grens. Ik laat mij door niets en niemand op die manier wegzetten." © ANP/Sem van der Wal Minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) en de staatssecretarissen Eric van der Burg (Asiel, VVD) en Marnix van Rij (Financiën, CDA) liepen al weg voor Kaag opstond. In een reactie na afloop van dag 1 van het debat afgelopen nacht zei Kaag dat 'niet door te hebben’. ,,Want ik zat vooraan. Maar ik voel mij enorm gesteund door het kabinet.”



Kaag wordt al langer ernstig bedreigd en sinds juni is haar beveiliging opgeschroefd. ,,Het voelde alsof er een enorme grens werd overgegaan. Door insinuatie werd gesteld dat ik op een spionnenschool had gezeten.” Zij noemde de uitspraken van Baudet een ‘dogwhistle’, naar een hondenfluitje dat niet iedereen kan horen, zei ze tegen RTL Nieuws. ,,Toen dacht ik: ik ga er niet meer naar luisteren, het is genoeg.”

