LIVE | Premier Rutte tegenover Kamer over ‘structureel veel te laat ingrijpen’ kabinet

Baudet werd gisteravond uitgesloten van het debat, maar zijn ‘schorsing’ gold alleen voor die dag. Het is niet bekend of hij vandaag weer bij het debat is; zijn vrouw is hoogzwanger. Baudet sprak gisteren in zijn bijdrage over St. Antony's College, onderdeel van Oxford University, waaraan minister van Financiën Sigrid Kaag heeft gestudeerd. Hij noemde het een ‘spy college', waarmee hij Kaag in verband leek te brengen met spionage.