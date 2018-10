LIVE | 'Regering wist dat het niet in de haak was, maar versterkte Al-Qaeda alsnog'

Hoekstra somberder over Italië na toelich­ting

1 oktober Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is niet gerustgesteld over de begrotingsplannen van Italië na een toelichting van de Italiaanse minister Giovanni Tria. ,,Ik kom somberder naar buiten dan ik naar binnen ben gegaan'', zei de bewindsman na afloop van een vergadering in Luxemburg van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep).