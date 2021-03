LIVE | Rutte herhaalt: geen samenwerking met PVV, Voorstellen van zeven partijen ‘strijdig met rechtstaat’

Géén Q-koortsver­goe­ding voor een op de vijf slachtof­fers

8 maart Zo’n zeshonderd mensen die als Q-koortsslachtoffer een tegemoetkoming aanvroegen bij de regering, krijgen niks. In totaal is ruim 20 procent van de aanvragen afgewezen. De overheid stelde 15.000 euro per persoon beschikbaar, maar hanteert - soms omstreden- voorwaarden.