LIVE | Rutte klaar voor zwaar debat over lagere huren en zorgsalarissen

Rutte spreekt in het debat over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. De Tweede Kamer is bezorgd over de recente stijging van het aantal besmettingen. Ook in het buitenland wordt met argusogen naar Nederland gekeken. Morgen komt het kabinet met nieuwe, regionale coronamaatregelen.



PvdA-leider Lodewijk Asscher zei gisteren – op dag 1 van de politieke beschouwingen – dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt voor het coronabeleid. Volgens Asscher worden grote beslissingen neergelegd bij de veiligheidsregio’s. Ook de SP is bezorgd over de corona-aanpak. ,,Het zou voor de economie dramatisch zijn als er een tweede golf zou komen’’, waarschuwde SP-leider Lilian Marijnissen.