LIVE | Sophie Hermans (VVD): ‘Avondklok verschuiven naar 22.00 uur had van ons niet gehoeven’

Rutte ligt in het debat onder vuur over de avondklok. Vanaf 31 maart gaat de avondklok in om 22.00 uur, in plaats van 21.00 uur. Rutte zei eerder dat een avondklok na 21.00 uur ‘enorm veel minder effectief’ zou zijn. ,,Het verschuiven van 21.00 uur naar 22.00 uur had van mijn fractie niet gehoeven’’, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans in het debat. ,,Die ruimte hadden we liever nog even opgespaard.’’

Quote Alles verandert als je Ahmed Aboutaleb heet en gaat zeuren over de ramadan Geert Wilders (PVV) Hermans wil de garantie van het kabinet dat de latere avondklok niets te maken heeft met ‘de onhandige uitspraken’ van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Die laatste vond het wenselijk om de avondklok te verlaten vanwege de ramadan: moslims hebben na het vasten ‘drang om familie te zien’.



Volgens PVV-leider Geert Wilders is het ‘te ziek en te walgelijk voor woorden’ dat de avondklok wordt verlaat vanwege uitspraken van Aboutaleb. ,,Alles verandert als je Ahmed Aboutaleb heet en gaat zeuren over de ramadan. Dan wordt er wél naar je geluisterd. Dan gaat Rutte meteen om. Dan wordt de avondklok binnen 24 uur aangepast. Om de moslims in dit land te accommoderen.’’ Wilders vindt dat de avondklok geschrapt moet worden, maar niet vanwege religieuze feestdagen.

Handhaving

Rutte zei gisteravond bij de persconferentie dat hij nog steeds vindt dat de avondklok na 21.00 uur minder effectief is. ,,Maar de burgemeesters en de politie geven aan dat dit, ook gezien de zomertijd, verstandiger is als het gaat om de handhaving’’, aldus de premier. ,,Als het gaat schemeren, is het gewoon moeilijker te handhaven.’’ De uitspraken van Aboutaleb hebben volgens Rutte niets te maken met het verlaten van de avondklok.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp zegt ‘blij’ te zijn dat de avondklok een uurtje later ingaat. ,,Mijn fractie vindt het terecht dat het kabinet heeft geluisterd naar de burgemeesters en de politie’’, aldus Bergkamp. ,,Het liefst zou ik zien dat de avondklok helemaal verdwijnt. Als we sneller en meer vaccineren, kan dat. De haven is misschien in zicht, maar het schuitje waar we met z’n allen in zitten, lijkt steeds trager te varen.’’

Trage priktempo

Quote Nederland bungelt weer onderaan Attje Kuiken (PvdA) Sinds 15.30 uur debatteert de huidige Tweede Kamer voor de allerlaatste keer met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Volgende week wordt het nieuwe parlement geïnstalleerd. Een aantal zorgwoordvoerders - onder wie Femke Merel van Kooten, Suzanne Kröger (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) - keert niet terug in de Kamer.



Belangrijk onderwerp in het debat, dat tot vanavond laat duurt, is het trage vaccinactietempo in Nederland. ,,Nederland bungelt weer onderaan”, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vanochtend bij een technische briefing. ,,We hebben op de pauzeknop gedrukt’’, reageerde RIVM-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden. ,,Ik verwacht dat we binnen één of twee weken weer goed in de lijstjes komen.”

Maar vooral AstraZeneca levert grillig. Vaak vallen aantallen tegen, soms levert de farmaceut opeens veel meer. Een ‘chaos’, erkende Van Delden. Volgende week heeft het bedrijf bijvoorbeeld beloofd maar liefst 400.000 doses te leveren, een record, maar de vaccinchef noemt het ‘spannend’ of dat gaat lukken.

Volledig scherm Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge in de Tweede Kamer. © ANP