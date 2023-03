LIVE | Tellen verloopt moeizaam, prognose Eerste Kamer: BBB en combi PvdA/GL ieder op 15 zetels

BBB is op weg naar een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij blijft ruim op winst met de verwachte zetels voor de Eerste Kamer, die in mei door de nieuwe Provinciale Staten wordt gekozen. De partij van Caroline van der Plas komt na telling van 85 procent van de stemmen uit op 15 zetels. GroenLinks en de PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen ook op 15 zetels. Dat is één zetel meer dan zij nu samen hebben. VVD verliest twee zetels. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.