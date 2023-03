LIVE | Unicum: BBB als eerste partij ooit grootste in alle provincies geworden

VERKIEZINGENBBB heeft de landelijke zegetocht compleet gemaakt met winst in provincie Utrecht. Daarmee is de partij de grootste in alle provincies. Dat een partij in álle provincies de grootste is, kwam niet eerder voor. De partij stormt met 16 zetels de Eerste Kamer binnen. GroenLinks en de PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen op 15 zetels. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.