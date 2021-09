LIVE | VVD gooit twee heilige huisjes overboord in 'onderhandeling' met Kamer

Politieke BeschouwingenVVD-fractieleider Sophie Hermans doet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen flink haar best om de begroting voor komend jaar nog aan te passen. Als ‘handreiking’ is zij bereid liberale speerpunten op te offeren waarover met de VVD nooit eerder te praten viel. Mis niks van het debat over de Miljoenennota met ons liveblog onderaan dit artikel.

Hermans zei in het debat ‘bereid’ te zijn om ‘te kijken’ of het geld dat naar bedrijven zou gaan ‘anders kan worden verdeeld'. Daarbij gaat het om een bedrag van bijna twee miljard euro dat ooit gemoeid was met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Dat plan ging uiteindelijk niet door, maar de VVD bedong dat dit geld beschikbaar bleef voor werkgevers.

Hermans zegt een handreiking te willen doen, maar op de suggestie van PvdA-leider Lilianne Ploumen om dat geld te gebruiken om 'gewone mensen’ meer koopkracht te geven, hapte zij nog niet. ,,Er komen nog meer sprekers, ik wil aan het einde van het debat de balans opmaken.”

Ook op een ander dossier begint de VVD te schuiven, zo bleek uit de bijdrage van Hermans. De liberalen zijn altijd groot voorstander geweest van de zogeheten verhuurdersheffing, een belasting voor woningcorporaties. Hermans is nu bereid ‘om te kijken of we die kunnen verlagen'. Maar ze wil daar wel prestatieafspraken voor terug, ‘zodat we zeker weten dat er gebouwd gaat worden'.

CDA-fractieleider Pieter Heerma toonde zich opgetogen over de beweging bij de VVD. Zijn partij wil het liefst helemaal af van de verhuurdersheffing, net als de linkse partijen. ,,Ik heb mevrouw Hermans een beweging horen maken die ik de VVD nog niet heb horen maken. De VVD geeft ruimte.”

Stekeligheden

Het debat over de Miljoenennota begon eerder vanochtend met de nodige stekeligheden, met name tussen PVV en D66. PVV-leider Geert Wilders verweet D66-collega Sigrid Kaag een ‘angsthaas’ te zijn door vandaag het debat over te laten aan haar partijgenoot Rob Jetten.

Kaag liet gisteren weten het niet geloofwaardig te vinden om een debat te voeren over een begroting waaraan ze toen ze nog minister was heeft bijgedragen. Volgens Wilders is Kaag echter ‘te laf om verantwoordelijkheid af te leggen'. Jetten meent dat Wilders een ‘obsessie’ met zijn partijleider heeft. Kaag is inmiddels aangeschoven bij het debat.

Pot geld

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte. © ANP De oppositie staat op scherp: waar de kabinetsbegroting meestal zo goed als is dichtgetimmerd, is er dit jaar ruimte voor het binnenhalen van eigen voorstellen. VVD, D66 en CDA hebben gezegd te willen overleggen over de begroting, nu het kabinet in demissionaire staat is. Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) ligt er ook een pot geld klaar voor problemen die niet langer kunnen wachten, zoals het klimaat, de woningmarkt en de stikstofproblematiek.

GroenLinks en de PvdA bedankten maandag alvast voor onderhandelen in ‘achterkamertjes’. Zolang zij samen niet welkom zijn aan de formatietafel, willen ze eventuele voorstellen in het debat bediscussiëren. Zelf zullen zij onder meer voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. De 1 miljard euro die het kabinet opzijzet voor het bedrijfsleven, moet daarnaast naar huishoudens. Ook moet de energiebelasting naar beneden, betaald door een ‘CO2-heffing die geld oplevert'. Omdat de voorstellen ook voorkomen in veel verkiezingsprogramma’s, hoopt het linkse blok op een ruime meerderheid.

Opgestapte bewindslieden

Naast de discussie over de begroting, zal het ook gaan over de staat van het demissionaire kabinet, waarvan tal van ministers inmiddels zijn opgestapt. De oppositie zal ook de kans grijpen om haar onvrede en ongeduld te uiten over de formatie, die al langer dan een halfjaar niet van de grond komt.

De Kamerfracties spreken vandaag, premier Rutte krijgt morgen het woord namens het kabinet. Omdat er op dit moment 19 fracties in de Kamer zitten, mag met recht gesproken worden van een marathondebat. Gezamenlijk hebben de partijen meer dan vijf uur spreektijd, nog los van alle interrupties.

