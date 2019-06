LIVE | Wiebes onder vuur: ‘Overheidsfalen van ongekende proporties’

Veel partijen, ook van de coalitie, zijn kritisch over - met name - de voortgang bij de schadeafhandeling en de versterking van onveilige woningen. Wiebes zal dan ook met een goed verhaal moeten komen waarom de gaswinning in Groningen niet sneller kan worden afgebouwd. Hij neemt daarvoor ruim tien jaar de tijd omdat er eerst alternatieven moeten komen voor huishoudens en bedrijven.



Een zware beving zette de kwestie vorige week weer prominent op de kaart. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kwam met een rapport waarin het Wiebes adviseert de gaswinning wel sneller af te bouwen dan gepland. De minister waarschuwde evenwel dat dan de leveringszekerheid in het geding dreigt te komen.