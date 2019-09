LIVE | Wilders: Ga wat anders doen meneer Rutte, zoek een vriendin, koop een hond

Nederlan­ders gaan netto bijna 50 euro per maand meer verdienen

9:12 Het netto-inkomen van Nederlanders met een modaal inkomen stijgt in 2020 met 48,70 euro per maand. Dat is een stijging van 2,2 procent, zo blijkt uit de berekeningen van HR-dienstverlener Visma | Raet.