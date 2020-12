LIVE | Zwaar debat Rutte en De Jonge over sombere kerst, veel minder vaccins en gelekte memo horeca

Rutte en De Jonge hadden gisteravond tijdens de tweewekelijkse persconferentie geen goed nieuws: zo komen er geen versoepelingen van de coronaregels tijdens kerst. Sterker, er dreigen nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet snel omlaag gaat. ,,We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn’’, aldus Rutte gisteravond. Het kabinet probeert wel het toegestane aantal gasten met kerst ‘op drie te houden’, maar garanties werden niet gegeven. ,,We moeten echt uitkijken dat we elkaar met kerst niet de derde golf in rommelen’’, voegde de Jonge toe.



De cijfers geven dan ook genoeg reden tot zorgen. Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week met 43.103 toegenomen, een stijging van maar liefst 27 procent. Het aantal ziekenhuisopnamen op verpleegafdelingen ging van 1007 naar 1229. ‘Zorgwekkend’, aldus het RIVM. Het aantal besmettelijke personen kan al in de tweede week van januari richting de 300.000 oplopen als we ons niet houden aan de coronamaatregelen met de feestdagen, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel vanmorgen bij de technische briefing aan de Kamer.



In de Kamer leven grote zorgen over de besmettingscijfers. Tegelijkertijd zijn veel vragen over het vaccinatieprogramma, zeker nu blijkt dat Nederland begin januari maar de helft van de aangekondigde miljoen doses Pfizer-vaccins zal krijgen. Ook komt de levering van de vaccins aan Nederland niet alvast in december, nog voor de goedkeuring van het Europese agentschap, maar in januari.