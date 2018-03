Lokalen veruit de grootste, CDA op plek twee

GroenLinks zegevierde in twaalf gemeenten, waaronder Utrecht en Nijmegen, en staat ook op winst in Amsterdam. De ChristenUnie werd twaalf keer de grootste, elf keer won de SGP en vijf keer ging de zege naar een lijstcombinatie van de twee christelijke partijen. De PvdA kwam vijf keer als grootste uit de stembus. De SP won vier gemeenten. D66 werd de grootste in Amersfoort, Leiden en Gouda. Van tien gemeenten is de uitslag nog niet bekend. In Zaltbommel eindigden twee partijen precies gelijk op de eerste plaats.



De lokale partijen wonnen onder meer in Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Enschede, Venlo, Emmen, Capelle aan den IJssel, Deventer, Gorinchem, Harderwijk, Hengelo, Hilversum en Kerkrade. Van de 164 zegevierende lokale partijen hadden 23 de naam Gemeentebelangen.



De stemmen zijn dus vooral naar de lokale partijen gegaan. In 2014 scoorden zij nog 27,3 procent van de stemmen, nu 32,4 procent. Ook nieuwkomers PVV en Denk snoepten in een aantal gemeenten zetels af. Partij voor de Dieren groeide in de gemeenten waarvan de stemmen nu geteld zijn van 8 naar 25 zetels.