Maarten van Rossem heeft spijt van rol als lijstduwer PvdA: ‘Ik stem nu D66'

Het was nieuws in 2012: Maarten van Rossem werd lijstduwer van de PvdA . Hij was de succesvolste lijstduwer van de verkiezingen in dat jaar met maar liefst 5929 voorkeursstemmen. Inmiddels kijkt de bijzonder hoogleraar geschiedenis met heel andere gevoelens naar die rol. ,,Ik zeg tegen iedereen die mij terecht bekritiseerd heeft: Ik heb er spijt van. Temeer omdat de Partij van de Arbeid in Rutte II haar hele erfenis verraden heeft op meer dan gruwelijke manier", vertelt hij in Onze man in Deventer . Zijn rol bij de politieke partij was destijds een keuze op gevoel, verklaart hij. ,,In de zomer voor de verkiezingen werd ik gebeld of ik lijstduwer wilde worden en de Partij van de Arbeid stond toen werkelijk abominabel laag. Niet op het niveau van nu, maar toch op het niveau van vijftien Kamerzetels. Ik dacht ik moet solidair zijn: ik doe het!”

Nederlaag

In die campagne ontpopte Diederik Samson zich onverwachts toch tot uitdager van Mark Rutte. Het leek erop dat Emile Roemer, toen lijsttrekker van de SP, een tweestrijd zou voeren met de VVD’er. ,,De Partij van de Arbeid schoot omhoog naar 38 zetels en ging in het kabinet zitten. Met Samsom en Rutte werd er door twee spierballenjongens een kabinetje in elkaar getimmerd in twee à drie weken. Het was heel leuk geregeld. Naar mijn idee heeft de Partij van de Arbeid daarmee gewerkt naar de volkomen terechte nederlaag die ze vier jaar later leden.”



Van Rossem keek er met argwaan naar. ,,Afgezien van lijstduwer heb ik geen enkele rol vervuld, want ik had al vrij snel het idee dit gaat totaal de verkeerde kant op. Ik heb ook in 2017 geen PvdA gestemd. Dat was D66, ook een beetje een noodgreep. Als ik nu stem dan wordt het een strategische keuze.”



Voor Van Rossem is de Europese Unie het belangrijkste thema deze verkiezingen. Hij legt zijn strategische overweging uit: ,,De partijen in het kabinet staan op winst. Natuurlijk vooral door de groei van de VVD. Dan mag je aannemen dan komen de nu samenstellende delen van het kabinet weer terug”, doelt hij op de andere regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66. ,,Eventueel met nog een partij erbij, al is onduidelijk welke partij dat zou moeten zijn. Maar er moet wat mij betreft een partij in het kabinet zitten, die zeer positief over de Europese Unie denkt. Dan kom ik uit bij D66.”