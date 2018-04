Maatschappelijke dienstplicht leeft niet onder jongeren

Nu al zet ongeveer de helft van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar zich wel eens als vrijwilliger in. Maar dat is nog wat anders dan een ‘diensttijd’, daar ziet een groot deel van de jeugd nog niet veel brood in. Toch gaat de maatschappelijke diensttijd volgend jaar zomer al van start, blijkt vandaag uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis.



Na gesprekken met honderden jongeren begin dit jaar luidt de conclusie: ,,We mogen ons niet rijk rekenen. Lang niet iedereen is zonder meer gemotiveerd om deel te nemen. Het is voor jongeren nog onduidelijk wat de diensttijd voor hen betekent. Zij maken zich zorgen over prestatiedruk en geven aan dat er al veel speelt in hun leven.”

Flexibel

Als er een diensttijd komt, dan moet die volgens de geraadpleegde jongeren flexibel zijn, aansluiten bij hun interesses, leerzaam zijn en erkenning opleveren.



De staatssecretaris ziet het als een ‘hele mooie uitdaging’ om jongeren over de streep te trekken, vertelt hij. ,,Ze zijn heel eerlijk en hebben zoiets van: ,,Wat is dit!” Maar tegelijk wil de jeugd massaal meedenken over hoe je zo’n periode kan inrichten. Dat heeft me verrast. Zij hebben ook de leiding bij de uitwerking.”



Het idee van maatschappelijke diensttijd staat in het regeerakkoord. Vanaf vandaag kunnen organisaties met een goed idee zich inschrijven voor financiële ondersteuning bij oefenprojecten. Daarin kunnen jongeren vanaf deze zomer actief zijn. Hiervoor is dit jaar 25 miljoen euro vrijgemaakt.

Quote Hoe we jongeren erkenning geven, hebben we nog niet dichtgespijkerd Paul Blokhuis

Poppodium

Concreet moet de jeugd straks kunnen deelnemen aan allerlei soorten dienstverlening: of het nou gaat om een bestuursfunctie bij een voetbalclub, senioren begeleiden in een tehuis of helpen bij het plaatselijke poppodium.



De christelijke partijen CDA en ChristenUnie zijn groot voorstander van de maatschappelijke diensttijd. Ze kregen hun paradepaardje, dat jongeren meer moet betrekken bij de samenleving, vorig jaar in het regeerakkoord. De liberale regeringsfracties wilden echter niet aan een verplichting.

Iets teruggeven

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis gaat de maatschappelijke dienstplicht jongeren echt iets opleveren. Maar wat dat precies is, staat nog niet vast. De opties voor jongeren waaraan wordt gedacht zijn een certificaat, voorrang bij bepaalde sollicitaties of een andere beloning voor de maandenlange inzet.



In ieder geval is een bescheiden geldsom voor de bewezen diensten in beeld. Die kan volgens de bewindsman deels worden betaald uit het jaarlijkse overheidsbudget (oplopend naar 100 miljoen in 2021) en deelnemende organisaties kunnen daarnaast een deel voor hun rekening nemen.

Getuigschrift