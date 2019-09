Maatschappelijke diensttijd met vertraging van start

De maatschappelijke diensttijd voor jongeren, een afspraak in het regeerakkoord, gaat in februari 2020 officieel van start. Dat is maanden later dan verwacht: eerder werd nog september 2019 gemeld.

Tijdens de maatschappelijke diensttijd leren jongeren nieuwe vaardigheden en ze doen iets voor een ander. Bijvoorbeeld door te helpen bij de reddingsbrigade en te zorgen voor een veilige zee of strand. Of door ouderen bij te staan met activiteiten in een zorgcentrum.



Deze diensttijd is vrijwillig. De projecten gaan zich richten op jongeren tussen 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen een periode van zes maanden.



Sinds de zomer van afgelopen jaar lopen door heel Nederland overigens al 75 experimentele projecten, waarvoor tot nu toe bijna 10.000 jongeren zijn geworven. ,,Ik heb daar iets langer de tijd voor genomen", vertelt staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) over de vertraagde officiële start.

Blokhuis: ,,Inmiddels denk ik dat we zoveel informatie hebben dat we op basis daarvan het concept, het ontwerp, heel goed kunnen neerzetten en in februari 2020 van start kunnen laten gaan.”



Erkenning krijgen

Tot nu toe werkt de werving via school of opleiding het best. Zo‘n 38 procent van de deelnemers startte zo met hun diensttijd. Jongeren noemen als hun belangrijkste motivatie om mee te doen dat ze anderen willen helpen en daarvoor erkenning willen krijgen.

Ze willen ook vaardigheden ontwikkelen en zinvol werk doen, hun leven weer op de rit krijgen, grip krijgen op baan of studiekeuze en de kans op succes daarin vergroten. Als het organisaties lukt om hierop aan te sluiten, spreekt dit volgens onderzoek een potentieel van bijna 600.000 jongeren aan.

Samen met jongeren, gemeenten, werkgevers, organisaties en scholen wordt komende tijd verkend of er een landelijk certificaat kan komen, ter waardering van opgedane vaardigheden en kennis.