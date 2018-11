Machtsstrijd in top 50Plus: ‘onderling wantrouwen regeert’

Video Minister is na verbreding A27 nog lang niet klaar met snelwegen rond Utrecht

19:18 Met de officiële opening van de verbrede A27 en A1 is het wegwerk aan de snelwegen rond Utrecht zeker nog niet klaar. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). ,,Dit is een belangrijk puzzelstuk, maar we moeten in deze regio nog flink aan de slag.’’