Madrid en Barcelona hebben crisis aan zichzelf te wijten

Het zwartboek van falend politiek management heeft er weer een hoofdstuk bij: de crisis rond Catalonië. Nooit is er een normale discussie gevoerd over de roep om onafhankelijkheid van de regio. Dat het helemaal mis is gelopen, bewijzen de beelden. In een van Europa’s democratieën vechten politie en burgers om stembussen en stemlokalen, schieten agenten rubberkogels af op mensen die willen stemmen. Dieper kan een democratie niet vallen. Elke redelijkheid is verdwenen. Beide partijen staan met de koppen tegen elkaar en willen geen millimeter meer toegeven.



De crisis hebben Madrid en Barcelona aan zichzelf te wijten. De Partido Popular, de christendemocratisch-conservatieve regeringspartij, heeft de roep dat Catalonië zich tekort gedaan voelt, nooit adequaat opgepakt. De infrastructuur had bijvoorbeeld inderdaad een opknapbeurt nodig met hulp van nationale fondsen. En waarom is die snelle treinverbinding tussen Barcelona en Valencia er nooit gekomen? Door alle klachten niet serieus te nemen gaf ‘Madrid’ constant voeding aan die roep om zelfstandigheid. De Cataloniërs voelen zich niet serieus genomen.



Maar ook de regionale bestuurders hebben boter op hun hoofd. Zij gebruiken de onvrede slechts als breekijzer om zich los te scheuren van ‘Madrid’ zonder de bevolking echt de tijd te gunnen voor een antwoord op de vraag of zelfstandigheid wel zo verstandig is. Of zij zich niet uitsluitend laat meeslepen door emoties.



De verdeeldheid zit inmiddels zo diep dat het de grootste moeite zal kosten om puin te ruimen. Hoogoplopende emoties maken elk debat onmogelijk. Het aanbod van nog meer autonomie aan Catalonië lijkt al een gepasseerd station. Nu lopen alle partijen achter de feiten aan. Als de arrogantie van de macht geen ruimte laat voor discussie en agenten de crisis moeten bezweren, hebben politici hopeloos gefaald.