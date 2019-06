Marianne Thieme: 'Heerlijk om na zware week in een groene oase terecht te komen’

VS willen militaire steun van Nederland voor grondmis­sie in Syrië

11:06 De Verenigde Staten willen dat Nederland bij een nieuwe missie in Syrië 'militaire middelen op de grond' levert om de terroristische organisatie IS klein te houden. ‘Geen woorden, maar daden’, vertaalt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, het verzoek van de Amerikanen.