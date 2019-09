Marianne Thieme vertrekt uit Tweede Kamer

Het nieuws van het vertrek van Thieme komt onverwachts. ,,Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging’’, liet Thieme weten.



Ze deed dat vanmiddag tijdens een ledendag van de Partij voor de Dieren die werd gehouden in de Tweede Kamer. ,,Denk niet dat ik wegga’’, zei ze ook. ,,Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement. De beweging die ik in 2002 met een klein groepje mensen ben begonnen, is er niet een waarmee je zou kunnen of willen stoppen. Na zeventien jaar politiek leiderschap zal ik me binnen onze partij graag op een andere manier blijven inzetten.’’