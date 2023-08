Mariëlle Paul vertelt levensverhaal: ‘Raakt me dat ik het zoveel jaar later schop tot onderwijsminister’

Sjoerd Sjoerdsma (D66) vertrekt na ruim tien jaar uit Tweede Kamer

Sjoerd Sjoerdsma keert na de verkiezingen van november niet terug in de Tweede Kamer. Dat meldt de D66'er op X, voorheen Twitter. Sjoerdsma was sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met buitenlandse zaken. In een brief op X zegt Sjoerdsma dat hij optimistisch uit de Kamer vertrekt, hoewel hij zegt te beseffen dat ‘onze democratie niet onkwetsbaar is’.