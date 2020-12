Marijnissen: SP is geen aanschuifpartij

Een volgende regering zal ook een sociaal antwoord op de crisis moet hebben, aldus de SP-leider. ,,Dat betekent dus niet de boel nog verder kapot bezuinigen, maar investeren in dat wat van ons allemaal is. Wij doen daarom alleen mee als een nieuwe regering de ongelijkheid flink gaat verkleinen.”



Steeds meer partijen hebben richting de verkiezingen standpunten van de SP overgenomen in hun programma. Zo wil een ruime Kamermeerderheid inmiddels een hoger minimumloon en minder marktwerking in de gezondheidszorg na de stembusgang.



Marijnissen: ,,We hebben al gezien dat steeds meer partijen onze kant op komen. Nu moeten we ook laten zien dat we in staat zijn en bereid zijn het verschil te maken. Wij hoeven niet op te schuiven naar links, wij zijn al dé partij op links.”